Un mono “alcohólico” mató a una persona e hirió a otras 250 en India

Kalua es el nombre de un mono de 6 años que, tras la muerte de su dueño, mordió a más de 250 personas y mató a una. El fatal desenlace ocurrió en la India y fue reportado por el medio IANS, el cual también detalló que el animal era “alcohólico”.

Según los informes, Kalua era un mono mascota que había sido criado por un un oculista local, que le daba licor para beber. Con el paso del tiempo, el animal se acostumbró a la bebida; tras la muerte de su dueño, se volvió agresivo al faltarle el alcohol.

Se encontraba en Mirzapur cuando provocó las lesiones a los habitantes de la zona. En una primera instancia, fue capturado y trasladado a un zoológico con la ayuda del personal del bosque. Sin embargo, tras no identificar cambios en la conducta del animal, especialistas decidieron colocarlo en cautiverio de por vida.

The #Kanpur zoo has a monkey which will remain behind the bars for all its life. The monkey, named 'Kalua', is a native of #Mirzapur district. He has bitten over 250 persons in Mirzapur, of whom one died.

