VIDEO: Policía fuera de servicio golpea brutalmente a un hispano en Walmart de Florida

Un testigo dijo que fue el policía el que lanzó el primer golpe al hispano

Un hombre de Florida fue acusado de agresión hacia un policía luego de un enfrentamiento que tuvo con el uniformado en un Walmart de Jacksonville, Florida. Aunque un testigo dice que fue el oficial, que estaba fuera de servicio, quien lanzó los primeros golpes, de acuerdo con el portal informativo WFLA.

En un video grabado con un celular y dado a conocer en redes sociales, se puede ver la confrontación entre el oficial y el latino Yoel Rodríguez, de 44 años.

Un testigo ocular que no quiso ser identificado dice que él estaba esperando en la misma fila que Rodríguez y su esposa, por lo que vio cómo sucedió todo.

La esposa de Rodríguez estaba en la fila para pagar cuando éste regresó a la tienda para buscar otro producto. Según el testigo, algunos empleados de Walmart se acercaron a Rodríguez para decirle que la tienda estaba cerrada y que no podía seguir comprando. Sin embargo, Rodríguez no entendía lo que le decían porque no hablaba inglés.

En ese momento, los trabajadores le llamaron a un policía fuera de servicio para que hablara con Rodríguez.

“No sé exactamente qué dijo el policía, pero creo que le estaba diciendo que tenía que irse. No iba a poder pagar por sus cosas. Y él estaba como, ‘solo necesito pagar. Solo necesito pagar’. Y luego el policía siguió tratando de agarrarlo del brazo y él dijo, ‘no me toques. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué me tocas? No me toques’”, dijo el testigo, quien añadió que, después de esto, el policía le pegó un puñetazo en la nariz a Rodríguez.

En otro ángulo del video se puede ver cómo el policía continúa golpeando a Rodríguez mientras su esposa grita.

Por su parte, la Orden Fraternal de la Policía de Jacksonville emitió una declaración que dice en parte: “Está muy claro que el acusado en este caso no solo golpeó el brazo del oficial, sino que se alejó activamente y se resistió al oficial. Estamos agradecidos de que el oficial haya podido superar la resistencia y evitar lesiones graves al acusado, lesiones a sí mismo o lesiones a personas inocentes”.

El testigo del incidente también dijo que Walmart nunca debió haber llamado al policía solo porque uno de sus clientes fue por un producto extra mientras su esposa esperaba en la fila.

Un portavoz de la empresa dijo que están investigando cómo se manejó toda la situación.

