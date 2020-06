Carolina Sandoval publica foto de su ex, el padre de su primera hija

View this post on Instagram

Quiero desearle feliz Día del padre a @karimdeportes quien me convirtió en madre de mi primera hija @barbaracamilas 🌼🌸🌹 hace ya casi 17 años y que Dios sabe que todo lo que deseo para ambos padres de mis hijas es mucha salud y prosperidad. El amor de un padre no lo sustituye nada y es por eso que aprovecho y les digo a las madres que NO fomenten en sus hijos otra cosa que no sea el amor, porque no existe la palabra “ex padre” y los hijos cuando crecen agradecen lo bonito de cualquier relación de respeto entre ambos. De hecho a Karim le agradezco lo caballero y excelente persona que es porque lo que importa es el presente y nada más que el presente, ademas no existe nada malo que pueda recordar porque entre las personas que tienen a Dios en su corazón no existen cosas tóxicas. Que maravilla poder sentir orgullo de decir el nombre de una persona tan trabajadora y respetuosa. Que viva el amor a nuestros hijos y #happyfathersday 💙🙏🏻. . .. … . #cosasquesientecaro #madred2