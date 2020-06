Rashel Díaz y la Chiquibaby conmueven las redes con los mensajes y fotos de sus padres

View this post on Instagram

Mi primer amor… uno que empezó incluso antes de que naciera, cuando estaba en la barriga de mami. Pasa el tiempo y sigo así en tu regazo porque, sin importar los años, siempre seré tu niña ✨. Gracias por enseñarme tanto, entre esas cosas el amar mi tierra y sentirme orgullosa de ser cubana. Feliz día papito querido, te amo ♥️. #VidaRashel