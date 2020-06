Fernanda Castillo y Raúl Méndez se volvieron “hermanos” en la vida real

El amor entre la estrellas de "Enemigo Íntimo" de Telemundo traspasó la pantalla

Fernanda Castillo y Raúl Méndez comparten mucho más de lo que imaginábamos detrás de cámaras de la nueva temporada de “Enemigo Íntimo” (Telemundo), que estrena esta semana en Estados Unidos.

La pareja de actores comparte cómo su amistad creció desde “El Señor de los Cielos” y hoy en día Raúl considera a Fernanda como una hermana, aunque él no tenga hermanas en la vida real. La manera de trabajar entre ellos los hace ser mejores en cada escena.

“Con Fernanda, yo tengo una secuencia que para mí fue muy significativa, porque es la primera vez que yo me sentí, justamente, en donde ella se sintió creo yo, como “Roxana Rodiles” durante la primera temporada. Cuando yo estoy en una cama dentro de la cárcel y ella viene a visitarme y yo, por cuestiones que ya verán, no me puedo mover de la cama, y ella viene y tenemos una secuencia que cuando tú la leías, era esta pelea burda de dos hermanos peleándose de “¡tú me hiciste!”, “¡no, yo te hice!”, “¡no, tú me hiciste tres veces, no, yo cuatro!”…

“Fernanda y yo, desgraciadamente para los escritores, somos una patada en las bolas porque terminamos siempre buscando algo que no se vuelva lo que está escrito, porque es lo obvio si no lo que no está escrito trabajar con subtextos, y logramos una escena tan conmovedora porque todo está tan susurrado, pero lo que se están diciendo es de un dolor.

“Si nos hubiéramos agarrado a golpes no hubiera sido tan intenso, sobretodo en una situación donde ella está completamente empoderada y yo totalmente a merced de ella y de su posibilidad de que si en ese momento hubiera querido, desconecta el aparatito que lo tiene vivo y ¡ciao!, ¡adiós Alejandro Ferrer!, pero pues como teníamos que grabar cuarenta capítulos más, ¡pues no me mató!, ¡jajaja!”.

– Fernanda, ¿qué es lo que la gente no sabe de Raúl Méndez?

No saben de su generosidad. La generosidad de Raúl como actor, no solo conmigo, lo ha hecho desde que me conoce, desde “El Señor de los Cielos”, desde las primeras veces que a mí me costaba trabajo acercarme a él, porque yo decía “es Raúl Méndez, ¿me querrá hablar?”.

“Y las primeras veces que nos conocimos se burlaba de mí, de mi vestuario, de que no me moría yo nunca; y entonces yo decía bueno, al menos me está hablando Raúl Méndez, a quien yo admiraba mucho, antes de grabar con él siquiera; pero la generosidad que tiene este hombre, él está siempre trabajando para que esa escena donde están juntos sea tú mejor escena.

– Raúl, ¿qué es lo que la gente no sabe de Fernanda?

Yo no tengo hermanas. En mi vida, Raúl, no tengo hermanas, pero para mí Fernanda se ha vuelto mi hermana y en ella me puedo apoyar para hacer las cosas a nivel personal y a nivel profesional de una manera mejor. Y en la ficción, pues nos toca odiarnos, pero nos odiamos con mucho gusto porque sabemos que estamos tan alejados de eso.

