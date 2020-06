La advertencia de Trump a su sobrina por publicación de libro

¿Por qué teme el presidente a nuevas revelaciones?

El presidente Donald Trump no está contento con la publicación del libro de su sobrina Mary Trump y advirtió que “no lo tiene permitido”, debido a un acuerdo de confidencialidad en la familia.

“No se le permite escribir un libro”, dijo Trump en entrevista a Axios. “Cuando acordamos con ella y su hermano, con quien tengo una buena relación, ella tiene un hermano, Fred, con quien sí tengo una buena relación, pero cuando acordamos, ella… firmó un acuerdo de confidencialidad”.

El mandatario afirmó que dicho acuerdo, conocido en inglés como NDA, “es muy poderoso” y que “cubría todo”.

El libro de Mary Trump, Demasiado y nunca suficiente: cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo (Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man), se ha vuelto uno de los más esperados en el verano, pues promete contar secretos familiares, incluyendo cómo lidió el presidente republicanos con sus hermanos y padres.

La semana pasada, el portal Daily Beast reveló que existía un NDA firmado en 2001, luego de un litigio por la disputa de bienes de Fred Trump.

“Mary Trump firmó un acuerdo de confidencialidad después de un acuerdo de 2001, tras un litigio para disputar los bienes de Fred Trump… Ese acuerdo de confidencialidad establece que no tiene permitido publicar nada sobre el litigio o su relación con Donald, Maryanne, y Robert“.

El libro saldrá publicado el 28 de julio y ya se encuentra en preventa en Amazon y Barnes & Noble por $28 dólares la versión de pasta dura y $14 la digital.

“En el libro se espera que Mary Trump no solo discuta las difíciles dinámicas familiares internas y ofrezca revelaciones sobre un Donald Trump más joven; también se espera que se destaque como la fuente principal detrás de una investigación del New York Times ganadora del Pulitzer sobre los impuestos de su tío”, indicó el Beast.

El presidente Trump se dijo sorprendido por la publicación del libro, igual que su familia.

“Tengo un hermano, Robert, muy buen tipo… y está muy enojado por eso”, dijo el presidente. “Pero ella firmó un acuerdo de confidencialidad y obviamente no lo está cumpliendo si escribe un libro. Es una lástima”.

El mandatario afirma que tiene buena relación con el hermano de Mary con quien, afirmó, se vio hace apenas unos días y no dijo nada sobre la publicación.