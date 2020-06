Lucero contó sobre el día que Alejandro Fernández la descalabró

La actriz mexicana está llena de anécdotas

Lucero asegura que haber filmado la película “Zapata: El Sueño Del Héroe” con Alejandro Fernández fue una de las experiencias más enriquecedoras de su carrera aunque lamentablemente en el proceso no todo fue miel sobre hojuelas, ya que sufrió un accidente que le dejó una herida algo grande en la cabeza.

La cantante subió a su canal de Youtube un video en el que relató que la cortada sí fue bastante aparatosa, aunque por fortuna se salvó de las suturas gracias a que se tenía a la mano un pegamento quirúrgico que pudo detener el sangrado, pero el susto que se llevaron todos en ese momento fue algo difícil de olvidar.

“Teníamos una escena romántica montada en una recámara y Alejandro me tenía que empujar al gran espejo que había detrás de mí y éste se tenía que romper pero cuando empezamos a filmar no se rompía ya que era muy grande. Se decidió que la persona de efectos especiales golpeara el espejo por atrás con un martillo a la altura de mi cabeza para que se fragmentara, y resulta que cuando pasó eso Alejandro me empuja como lo habíamos ensayado, la persona golpea el espejo ¡y el martillo me descalabró!”, recordó Lucero entre risas.

Para finalizar, la cantante señaló que tanto “El Potrillo” como Alfonso Arau, director de la película, le ofrecieron disculpas infinidad de veces e incluso todos los miembros de la producción le hicieron llegar un enorme ramo de flores en señal de arrepentimiento de lo ocurrido, aunque después pasó a ser una anécdota que causaba gracia.

