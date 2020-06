Biby Gaytán y Eduardo Capetillo festejan el cumpleaños de sus gemelos con una íntima fiesta de disfraces

View this post on Instagram

Muchísimaaaaaas felicidadeeeees a los reyes de la casa Manuel y Daniel que hoy hace seis años llegaron a iluminar nuestras vidas y a transformarlas en puro amooooooor!!!!! ❤️❤️❤️❤️❤️ Gracias por existir mis vidaaaaaaas!!!!! 😍😍😍🎉🎉🎉🎉🎁🎁🎁🎁🎁🎁 Aquí con mi reina @paucapetillog disfrazada de la tía May de Spider Man 😂😂😂 y yo intenté ser Black Widow pero solo encontré una camiseta negra 😂😂