Hallan tres cadáveres en piscina familiar en Nueva Jersey: niña, madre y tío

Una niña de 8 años, su mamá y su tío fueron encontrados muertos ayer en la tarde en la piscina de su casa de Nueva Jersey.

“Éste es un día devastador para toda nuestra comunidad. Es demasiado pronto para determinar exactamente qué sucedió”, dijo el jefe de policía de East Brunswick, Frank Losacco.

Las víctimas adultas fueron identificadas como la madre de la niña de 32 años y su tío de 62. Sus nombres no fueron divulgados.

“Un vecino escuchó gritos y llamó al 911”, dijo el teniente de policía Frank Sutter durante una conferencia de prensa afuera del hogar. Cuando llegaron los servicios de emergencia, encontraron a las tres víctimas sumergidas en aproximadamente 4 pies de agua en una piscina ovalada construida sobre el suelo.

“Todos los fallecidos fueron sacados de la piscina, se realizó RCP (reanimación cardiopulmorar). Todos fueron pronunciados (muertos) en el patio trasero”.

Sutter le dijo a New York Post que un familiar se encontraba dentro de la casa en ese momento y estaba siendo entrevistado, pero no está claro qué papel habría tenido en el ahogamiento.

La familia se mudó a la casa hace un mes. La residencia estuvo rodeada de policías, ambulancias y vecinos hasta altas horas de la noche.

La policía del municipio estaba trabajando con la Oficina del Fiscal del condado Middlesex para determinar las circunstancias del triple ahogamiento.

BREAKING: Three dead in drowning at East Brunswick, NJ home … Source tells @brian4NY victims are an adult and two children #nbc4ny pic.twitter.com/qXwEaST5io

— Steven Bognar (@Bogs4NY) June 22, 2020