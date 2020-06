Lady Gaga le dio al papá un regalo de 4 dólares

La cantante Lady Gaga eligió una caja de galletas Oreo como regalo para el día del padre

La cantante Lady Gaga volvió a demostrar recientemente que su generosidad no conoce límites cuando se trata de devolver el cariño que ha recibido a lo largo de los años de sus fans. Según se ha encargado de desvelar una admiradora que se la encontró en un mercadillo de Malibú, la estrella de la música le entregó la cazadora de cuero que llevaba puesta después de que ella le comentara que le parecía muy bonita como excusa para iniciar una conversación, cuyo verdadero objetivo era agradecerle su papel como aliada del colectivo LGBTQ+.

Sin embargo, la intérprete parece ser de la opinión de que lo realmente importante es el valor simbólico, y no material, del regalo en cuestión. Con motivo de la celebración del día del padre en Estados Unidos, Gaga decidió sorprender al suyo con una caja de galletas Oreo que no cuesta más de 4 dólares. Eso sí, acertó por completo con su idea, según se ha encargado de confirmar su progenitor en una entrevista que ha concedido al programa ‘Mornings with Maria’ de la cadena FOX Business.

“Mi hija Stefani, ya sabéis quién es, también se la conoce como Lady Gaga, me envió una caja de Oreos. Fue un día genial”, ha comentado Joe Germanotta.

La hermana menor de la cantante, Natali, le ha prometido a su padre que, en cuanto él termine de prepararse para la reapertura de su restaurante en Nueva York, que ha permanecido cerrado hasta ahora por la crisis del coronavirus, organizará una ruta en bicicleta para que puedan disfrutar juntos de una jornada al aire libre.