Una app te da $25,000 si logras mantener el dedo tocando tu teléfono por mucho tiempo

También puedes ganar 'vidas extras' si juegas cerca de un amigo

Una app anunció una curiosa forma en que podrías ganar dinero… si tienes mucha paciencia. Y es que en esta aplicación, de nombre Finger On The App, podrías ganar $25,000 dólares por solo mantener el dedo tocando la pantalla durante mucho tiempo, de acuerdo con LadBible.

El sitio web de la app dice: “Debes descargar el juego Finger On The App de Apple App Store. El día del juego, abre la app para prepararte”.

Después continúa: “Para jugar Finger On The App, coloca el dedo en tu teléfono y mantenlo ahí el mayor tiempo posible. De vez en cuando te pediremos que deslices tu dedo a una ubicación específica. ¡Y eso es todo! El que se quede más tiempo gana”.

Todas las personas que se retiran de la competencia tienen la oportunidad al final de votar por el premio que se llevará el ganador. Es decir que este número podría ir de $0 a los $25,000 dólares.

El premio final que se entregará al ganador será el número promedio generado por los votos.

No hay un límite de tiempo para este juego, por lo que podría haber personas que, si así lo quieren, podrían estar horas con el dedo pegado en el teléfono.

Por otro lado, si habilitas el acceso de bluetooth para Finger On The App y tú y otra persona juegan cada quien con su teléfono cerca uno del otro, a menos de 10 pies de distancia y no más cerca de 6 pies, la app te dará una vida extra.

Esto significa que si separas el dedo por error, la app te dará 10 segundos para volver a colocarlo sin penalización.

