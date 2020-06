Ana Obregón escribe desgarradora carta en el cumpleaños 28 de su hijo recién fallecido

"Muchas felicidades hijo mío. No sabes cómo duele no poder estar a tu lado y la eternidad de tu ausencia"

“Llegaste la noche más mágica del año y me regalaste un significado para esta vida que hasta entonces no había encontrado”, así comenzó Ana Obregón una desgarradora carta, que publicó en su cuenta de Instagram, el día que su hijo Alessandro Lequio, hubiera cumplido 28 años.

Tal como te contamos, Aless el único hijo de la querida actriz y presentadora, falleció el 13 de mayo de este año víctima de cáncer. Con mucha ilusión Ana soñaba con recibir estos 28 años de su hijo con la noticia de que había vencido la enfermedad pero no fue así.

Hoy, sin consuelo, compartió dos hermosas fotos de Aless de bebé junto a estas palabras:

“Hoy hace 28 años de mi foto favorita a los pocos días de tu nacimiento. Llegaste la noche más mágica del año y me regalaste un significado para esta vida que hasta entonces no había encontrado. Tengo el honor de ser tu madre , de haberte visto crecer, jugar, estudiar, reír, superarte, madurar, trabajar, brillar, amar, dar, sufrir, llorar y luchar hasta el final como un gladiador. Tu película favorita.

Me ha llenado de orgullo verte soplar durante 27 años las velas de tu tarta de cumpleaños. Hoy el cielo se iluminará con 28 velas inmensas como tú y al soplarlas estoy segura que escucharás el infinito aplauso de muchas personas que te quieren y otras que te admiran porque tus huellas han conseguido que todos seamos mejores personas. Muchas felicidades hijo mío. No sabes cómo duele no poder estar a tu lado y la eternidad de tu ausencia. Te quiero desde siempre y para siempre . 💔”.

Recordemos que Aless falleció el 13 de mayo, en el Instituto Oncológico Baselga Hospital Quirónsalud de Barcelona, donde estaba recibiendo su tratamiento de quimioterapia en medio de la pandemia. Según lo que reportan varios medios españoles, el joven de 27 años estuvo acompañado hasta último momento por sus padres.

Hace dos años fue diagnosticado con leucemia, y desde ese momento Ana paró su vida por completo para dedicarla 24 horas a acompañar a su hijo con la búsqueda de una cura. Primero fue tratado en New York, y luego de una primera fase de quimioterapia, donde presentó una gran mejoría, regresaron a Madrid.