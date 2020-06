Compran pizza en Little Caesars, les supo raro y al abrirla descubrieron algo asqueroso

Y dice no ser la primera vez que le pasa esta situación

Una mujer originaria de Querétaro, México, ha compartido en Facebook un video en donde cuenta la desagradable experiencia que tuvo hace unos días al comprar una pizza en un local de Little Caesars ubicada en esta ciudad.

Esta persona indicó que compró la pizza en Little Caesars para comerla en casa con su familia. Al probarla, notaron que esta tenía un sabor extraño, por lo que se dio a la tarea de ver qué cosa podría estar alterando su sabor original.

De principio, la salsa de tomate, el queso y el peperoni parecían estar bien, pero al abrir la base de masa, se dieron cuenta que estaba repleta de moho.

“Desafortunadamente, en la última mordida de pizza nos dimos cuenta que estaba enlamada. El pan está enlamado. Esta es la calidad y asquerosidad que vende Little Caesars. Por favor, para que ya no vuelvan a comprar. Ahorita voy a ir a reclamar, que de hecho ya hablé y el señor no me cree”, denunció la mujer.

El pan no aguanto la cuarentena y así están vendiendo que porquería Posted by Miguel Cano on Friday, June 12, 2020

Hasta el momento, ni la empresa ni la sucursal se han manifestado al respecto de tan desagradable situación.