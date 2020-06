Gracias a un dolor de cabeza ganó $5 millones en la lotería

Olga Ritchie es una mujer que radica en Henrico, Virginia, la cual a principios de este mes obtuvo un millonario premio de lotería, y todo gracias a un dolor de cabeza.

Resulta ser que era tal el malestar que Olga tuvo que ir a la farmacia a comprar un medicamento para así tratar de mitigar el malestar. Justamente antes de pagar, revisó los boletos de lotería que había en el local y adquirió un “raspadito” del sorteo “Mega Money”.

Olga regresó a casa y al rascar el boleto, se dio cuenta de que había ganado $5 millones de dólares. Luego de varias semanas, pudo cobrar su premio en un solo pago, quedándole $3,7 millones, dinero que invertirá en hacer algunas remodelaciones a su casa, así como para abrir una cuenta de ahorro para su retiro.

"Best headache ever!" When Olga Ritchie got home she said she almost fainted, but not because of her headache. https://t.co/is6VSdwO6B

