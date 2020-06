“Tráeme agua, Nana”, las últimas palabras de latino que murió bajo custodia de la Policía de Tucson

El jefe del Departamento de Policía de Tucson (TPD), Chris Magnus, ofreció este miércoles su renuncia después que en las últimas 24 horas se dieran a conocer detalles y un vídeo sobre la muerte de un hombre hispano mientras se encontraba bajo custodia de agentes de la corporación. Tres de los agentes involucrados en el caso ya renunciaron.

Algo que preocupa a muchos es que el suceso ocurrió el pasado 21 de abril y los detalles no fueron dados a conocer hasta ayer por la tarde.

La alcaldesa de la ciudad, Regina Romero, dijo hoy en una conferencia de prensa que ni el Concejo ni ella fueron notificados de este hecho hasta los últimos días.

En un vídeo dado a conocer hoy por el TPD se puede ver a los policías llegar por la noche a las casa de Carlos Adrián Ingram López tras recibir una llamada de auxilio de la abuela del individuo, quien se encuentra desnudo y se esconde dentro de una cochera detrás de un auto, donde la policía lo confronta y lo esposa.

El hombre no opone resistencia pero se puede ver visiblemente alterado. Muchas veces pide y suplica que le den agua tanto en inglés como en español mientras está esposado boca abajo. Los agentes lo cubren completamente con unas mantas de un material parecido al plástico y uno de ellos lo sostiene por la espalda.

His name was Carlos "Adrian" Ingram Lopez. He was a father, a fiancé, a son, a cousin…Adrian was loved deeply by his family. His family asked that we share this photo with the public. They want you to hold it in your mind when you say his name. #AdrianLopezsLifeMatters pic.twitter.com/q4sNat7kLw

— BLM-Tucson (@TucsonBlm) June 24, 2020