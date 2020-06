Preocupa discrecionalidad en prohibición migratoria de Trump que afecta a “green card” y visas laborales

Un inmigrante podría enfrentar problemas al renovar su permiso

La Proclamación de prohibición de visas del presidente Donald Trump podría fortalecer la discrecionalidad de los oficiales migratorios sobre las renovaciones de permisos, reconoció el Dr. Nelson Castillo, abogado de inmigración.

La orden del mandatario amplía la decisión emitida del 22 de abril sobre Residencia Permanente solicitada desde el extranjero y establece restricciones para distintas visas de trabajo e intercambio estudiantil, bajo el argumento de salvar unos 500,000 empleos, en medio de la recuperación económica tras la crisis causada por la pandemia de coronavirus.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y sus agencias correspondientes restringirán el otorgamiento de las visas H-1B para trabajadores especializados; H-2B para empleos temporales no agrícolas; L para ejecutivos de empresas; J para profesores y estudiantes de intercambios escolares y culturales.

La medida podría afectar a quienes buscan renovar el permiso correspondiente, dada la discrecionalidad otorgada a los funcionarios, expuso el Dr. Castillo, de Inmigración Hoy.

“Usted no va a ser afectado supuestamente, sin embargo el presidente está diciendo a las diferentes dependencias de Gobierno que vayan y analicen el mercado y todo el sistema migratorio para ver si está limitando las oportunidades de los trabajadores de los EE.UU.”, indica. “Dependiendo de lo que ellos vean ahí puede que le afecte o puede que no le afecte a las personas que ya tienen sus visas”.

El Dr. Castillo se refiere a la Sección 4 de la Proclamación, “Implementacón y aplicación”, la cual está a cargo de oficiales consulares y de inmigración con base en reportes de los departamentos del Trabajo, Estado y de Seguridad Nacional.

“El Secretario de Estado implementará esta proclamación tal como se aplica a las visas de conformidad con los procedimientos que el Secretario de Estado, en consulta con el Secretario de Seguridad Nacional y el Secretario de Trabajo”, indica la introducción a esa Sección.

La Proclamación entra en vigor este 24 de junio hasta el 31 de diciembre, indica el documento publicado por la Casa Blanca.

El Dr. Castillo enfatizó que “cada caso” es único y que ninguna regla migratoria permite generalizar, ya que hay condiciones específicas por cada inmigrante, por lo que solamente un abogado podría orientarlo.

“Si una persona tiene un caso pendiente en este momento tiene que ir de inmediato con un abogado de inmigración”, recomendó. “Si ya tiene uno pídale que le explique cómo esta proclamación le afecta”.

El experto señaló que un extranjero con permiso laboral tiene limitantes de renovación, ya que no se trata de un permiso “eterno” y, cada que renueva, debe demostrar que es elegible para el beneficio.

“No crea que porque ya tiene su visa la va a tener por la eternidad, hay muchas limitaciones, tienen tiempos y (se consideran) las cosas que usted está haciendo… usted sigue siendo elegible para ello”, acotó. “Dependiendo el tipo de visa que sea, cómo está el mercado laboral… tienen que pensar en el empleador, porque éste tiene muchos requisitos por cumplir”.

Krish O’Mara Vignarajah, presidenta y CEO del Servicio Luterano de Inmigración y Refugiados, advirtió que la orden cerrará la puerta a más de 160,000 trabajadores nacidos en el extranjero y a las familias que mantienen, además de que al menos 45,000 personas podrían ser expulsadas de EE.UU.

¿Y las ‘green card’?

La extensión de la Proclamación del 22 de abril también aborda peticiones de Residencia Permanente desde el extranjero.

Es decir, una persona puede solicitar a su familiar si vive en los EE.UU., pero no si está fuera del país.

“Queda suspendida la entrada a los Estados Unidos de extranjeros como inmigrantes”, indica escuetamente la Proclamación de aquella fecha que luego da entrada a la Sección 2, donde apunta que aplicará a quienes no tienen una visa de inmigrante —es decir, “green card”— válida a la fecha de vigencia de la orden, ahora extendida al 31 de diciembre.

El abogado David Kubat, experto en Minnesota, había adelantado que, entre otros grupos, aquellos ganadores de la “lotería de visas” podrían ser de los afectados por la regla.

“Los solicitantes de DV (Visas de la Diversidad) ciertamente serán los más afectados, ya que si sus visas no se emiten para el final del año fiscal (30 de septiembre), expiran”, acotó. “Si una persona no tenía la visa en el momento en que entró en vigencia la regla y se encuentra dentro de los grupos afectados, afectará su caso… pero no afecta a aquellos con visas ya emitidas, incluidos los titulares de la green card”.

El Dr. Castillo destacó que la nueva Proclamación permite a los menores de 21 años solicitados por sus padres aplicar por la Residencia Permanente desde el extranjero, lo cual es una buena noticia.