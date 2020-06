Trabajadores del servicio postal de EE.UU. dicen que el servicio podría colapsar si no reciben ayuda financiera

La administración de Donald Trump vetó $13,000 millones en fondos de emergencia para el servicio postal

Casi 40 trabajadores postales, así como simpatizantes de su movimiento, se manifestaron frente a la oficina de correos de Benjamin Franklin en Old City, Filadelfia, el martes por la tarde para pedir al Congreso que proporcione fondos al servicio postal en el próximo proyecto de ley de estímulo, de acuerdo con CBS.

Los trabajadores advirtieron que el servicio está cerca del colapso si no recibe ayuda financiera del gobierno para continuar operando.

La administración de Donald Trump vetó $13,000 millones en fondos de emergencia para el servicio postal en el primer proyecto de ley de estímulo.

En abril, el presidente dijo que no aprobaría la ayuda del gobierno para el servicio postal hasta que esta agencia aumentara sus precios.

“El presidente Trump nos convirtió en trabajadores esenciales. Venimos a trabajar todos los días a través de esta pandemia. Tenemos más de un par de 100 (personas) en Filadelfia con el coronavirus, pero no nos financiará. Somos esenciales cuando él nos necesita y no lo somos cuando ustedes no nos necesitan”, dijo Nick Caselli, del sindicato American Postal Workers Union.

Actualmente, el servicio postal se está autofinanciando en gran medida y los trabajadores le piden a la gente que contacten a sus senadores y congresistas para que los ayuden con apoyo financiero.

–También te puede interesar: Cierran una pizzería de Miami por tener guardada una iguana muerta de 80 libras en un congelador