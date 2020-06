Un policía de Los Ángeles acusó a empleado de Starbucks de poner un tampón en su bebida

Un oficial fuera de servicio del Departamento de Policía de Los Ángeles alega que un empleado de Starbucks puso un tampón en su bebida el viernes pasado. Todo porque, supuestamente, el trabajador descubrió que el cliente era parte de la fuerza policial, de acuerdo con el portal Eater Los Ángeles.

El incidente ya fue reportado al Departamento del Sheriff y está siendo investigado.

El reportero Bill Melugin compartió una foto supuestamente del oficial, quien no fue identificado, y en donde se puede apreciar el tampón sumergido en la bebida.

BREAKING: Sources tell me an off duty LAPD officer allegedly found a tampon halfway thru his Frappuccino at a Starbucks in Diamond Bar on Friday. I’m told he used his police credit union debit card. Sheriff’s Dept. confirms they took a report & they’re now investigating. @FOXLA pic.twitter.com/HdLTreNuur

— Bill Melugin (@BillFOXLA) June 23, 2020