Corte niega a familia Trump detener publicación del libro de sobrina del presidente que causaría “daños irreparables”

Los secretos de la familia, dice el presidente, están protegidos por un acuerdo de confidencialidad

El presidente Donald Trump y su familia perdieron en la Corte la moción de detener la publicación del libro de la sobrina del mandatario, Mary Trump.

El juez Peter J. Kelly, de un Tribunal en Queens, Nueva York, dictaminó que la solicitud para detener a Mary era “fatalmente defectuosa” y la desestimó.

Kelly dijo que su tribunal era la jurisdicción incorrecta y que cualquier intento de bloquear su libro debe hacerse a través de la Corte Suprema.

El libro Demasiado y nunca suficiente: cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo (Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man) se ha vuelto uno de los más esperados en el verano, pues promete contar secretos familiares, incluyendo cómo lidió el presidente republicano con sus hermanos y padres.

La familia Trump ha acusado que la publicación causaría un “daño irreparable” que ni “todo el dinero del mundo” podría solventar.

Argumentaron que Mary acordó no escribir una memoria en 2001 bajo los términos de un acuerdo de confidencialidad, el cual resolvió una disputa familiar sobre el patrimonio del patriarca familiar, Fred Trump.

La aplicación establece un choque de la Primera Enmienda con Mary y sus editores Simon & Schuster, reportó el Daily Mail.

“(Los Trump están) persiguiendo esta restricción previa ilegal, porque no quieren que el público sepa la verdad”, aseguró el abogado de Mary, Theodore Boutrous. “Los tribunales no tolerarán esta violación descarada de la Primera Enmienda”.

Mary es hija de Fred Trump Jr., el hermano mayor del presidente, quien murió en 1982 a los 42 años después de luchar contra el alcoholismo.

El libro saldrá publicado el 28 de julio y ya se encuentra en preventa en Amazon y Barnes & Noble por $28 dólares la versión de pasta dura y $14 la digital.