¿Debería extenderse el bono de $600 dólares de ayuda por desempleo?

Para una gran cantidad de personas que perdieron su empleo durante la pandemia de coronavirus el bono extra de $600 dólares ha representado un salvavidas financiero a medida que pasa la crisis de la recesión.

El 31 de julio este beneficio terminará y algunos expertos pronostican que tendrá consecuencias catastróficas para millones de hogares en Estados Unidos. Arindrajit Dube, profesor de economía de la Universidad de Massachusetts Amherst escribió en su cuenta de Twitter que se trata de “una idea terrible que causaría dolor a millones de familias e impediría una recuperación económica más rápida” ya que sin esos $600 dólares adicionales, las familias podrían reducir sus ingresos en un 60% al llegar a obtener un promedio de $378 dólares por semana.

En opinión de Dube, los más jóvenes, las personas afroamericanas, las mujeres y las personas de menores ingresos serían los más afectados.

CBO made a qualitative assessment of likely impact of extending the $600/week enhanced UI benefits.

It gets some things right: extension will increase output in 2020 for sure. Less sure about predictions for 2021.

Also we have ways of dealing w/ unintended consequences. 1/ pic.twitter.com/8D6L6totMG

— Arindrajit Dube (@arindube) June 4, 2020