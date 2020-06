Descubren tres cocodrilos muertos y arsenal de fuegos artificiales en Nueva York; 10 detenidos

Diez personas fueron arrestadas en Staten Island (NYC) mientras transportaban una carga de fuegos artificiales y tres cocodrilos muertos.

La Oficina del Sheriff de Nueva York dijo que las 10 personas fueron acusadas en relación con múltiples cargos de poseer ilegalmente fuegos artificiales peligrosos y transportar tres cadáveres de cocodrilos, informó New York Post.

“No estamos inventando eso”, publicó anoche en Twitter la oficina del sheriff, en una aparente referencia a los grandes reptiles muertos. No se proporcionaron más detalles de inmediato.

La redada fue el resultado de una investigación de tráfico de fuegos artificiales, en medio del caos nocturno que se está viviendo con explosivos en la ciudad.

Horas antes, un niño de 3 años fue alcanzado por un detonante artificial que voló a través de la ventana de su apartamento en El Bronx. También en ese condado se reportó un incendio en un edificio residencial por un artefacto pirotécnico que cayó en el techo.

El alcalde Bill de Blasio dijo el martes que la ciudad comenzaría a tomar medidas enérgicas contra los fuegos artificiales ilegales.

@NYCSHERIFF apprehended & charged 10 individuals in Staten Island with multiple counts of unlawfully dealing with dangerous fireworks & unlawfully transporting 3 alligator carcasses. (We are not making that up: ECL §71-1929) pursuant to a fireworks trafficking investigation 🚔 pic.twitter.com/9ynW6OVXbC

— NYC SHERIFF (@NYCSHERIFF) June 25, 2020