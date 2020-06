Juez llora al corregir cruel injusticia en Nueva York: joven estuvo 25 años preso siendo inocente

Samuel Brownridge tiene 45 años y ha pasado la mayor parte de su vida -25 años- preso por un crimen que no cometió.

En una audiencia emocional, un juez anuló el martes su condena por el homicidio de Darryle Adams, de 32 años, quien murió ejecutada el 7 de marzo de 1994, en St. Albans, Queens.

“Para muchos de ustedes, esto puede parecer una victoria. Pero como estoy ante ustedes hoy, no puedo evitar ver toda la pérdida, pero también veo esperanza. Esperanza para mi futuro, esperanza para mi familia, esperanza para la reforma”, dijo Brownridge. mientras las lágrimas corrían por su rostro.

Este hombre, casado y padre de tres hijos. fue liberado de la prisión en 2019, pero su nombre no había sido limpiado.

Los ojos del juez Joseph Zaya también se llenaron de lágrimas cuando Brownridge habló en la audiencia de la Corte Suprema de Queens, que se realizó a través de Skype.

Zaya anuló la condena de Brownridge por inocencia y desestimó la acusación basada en una moción de defensa que la Fiscal de Queens, Melinda Katz, apoyó.

“Creo que es importante que diga cuánto lamentamos el aborto involuntario de la justicia, esa grave injusticia que ocurrió en este tribunal”, dijo Zayas a Brownridge. “Me parece que casi todos en el sistema de justicia penal te fallaron de alguna manera”.

Brownridge fue condenado en base a dos identificaciones de testigos oculares. Pero nuevas pruebas socavaron la credibilidad de esos testimonios e implicaron a un delincuente violento ya muerto, Garfield Brown.

Durante la audiencia, la abogada defensora Donna Aldea dijo que a pesar de la abrumadora evidencia de la inocencia de Brownridge presentada ante el tribunal de primera instancia y ante una corte de apelaciones después de que fue declarado culpable, su condena se confirmó reiteradamente.

“Es un hombre que ha sido maltratado, traicionado y fallado por nuestro sistema de justicia penal”, dijo, Aldea”. [A pesar de esto] su espíritu no se ve oscurecido por el odio o el resentimiento. Lo impulsa la esperanza, el amor y la gratitud”, citó New York Post.

En los últimos años se han reportado varios casos de hombres en Nueva York que pasaron años en prisión por crímenes que no cometieron.

