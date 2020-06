Juez salva a inmigrante hispano de 16 años; iban a deportarlo bajo pretexto del coronavirus

La Corte determinó que el adolescente no es un peligro para EE.UU.

El juez federal de Distrito Carl Nichols extendió una orden que bloquea temporalmente la deportación de un menor hondureño de 16 años.

Agregó que una regla de restricción fronteriza del coronavirus de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) le denegó indebidamente al menor la protección bajo las leyes federales de inmigración.

De este modo, el Gobierno tiene prohibido expulsar al adolescente detenido el 4 de junio, mientras continúa la demanda, presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y otras organizaciones en nombre del adolescente y su padre, reportó el portal Law360.

El informe agrega que es el primer desafío legal a las expulsiones fronterizas de la Administración anunciadas en marzo destinadas a combatir la propagación del coronavirus, lo que podría derivar en la protección de casos similares.

El juez Nichols estuvo de acuerdo con el argumento central de que los CDC probablemente habían excedido su autoridad al emitir la declaración de salud pública, la cual impedía que los solicitantes de asilo y los niños en las fronteras de EE.UU. ingresen al país.

La determinación de la Administración Trump, indica el juez, ignora las protecciones humanitarias de largo tiempo consagradas por el Congreso para menores y extranjeros vulnerables que huyen de la persecución y la violencia en sus países de origen.

El magistrado también consideró que este caso no involucra a una persona con COVID-19, ya que el menor no presenta síntomas y, por lo mismo, no representa una amenaza.

En caso de que el adolescente resulte positivo de coronavirus, el juez indicó que habría sido contagiado en EE.UU.

La decisión del juez se dio un días antes de que la Corte Suprema avalara al Gobierno federal su estrategia de deportaciones aceleradas para peticionarios de asilo.