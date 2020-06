Los estados de EEUU que empezarán a sentir hoy los efectos del polvo del Sahara

Los primeros efectos del polvo del Sahara en Estados Unidos se empezarían a sentir hoy, particularmente, en zonas de Texas, pronosticó el Weather Channel.

Las partículas que han viajado desde la costa de África sobre el Océano Atlántico ya han afectado islas del Caribe como Puerto Rico; así como Cancún, México, mientras continúa su ruta hacia zonas de EEUU.

Efectos en el país

Las 800 millones de toneladas métricas, aunque considerada la fuente más grande de partículas de polvo aerotransportadas, no es tan grave como parece.

“Las estelas de polvo como ésta, típicamente, se vuelven menos concentradas mientras más se muevan hacia el oeste”, dijo este miércoles el meteorólogo sénior de weather.com, Chris Dolce.

“Pero el polvo, al menos, contribuirá a cielos borrosos en algunas zonas de EEUU. También podrían haber brillantes amaneceres y atardeceres”, anticipó.

Pero no todo se estima tan agradable.

Algunas zonas podrían experimentar elevados niveles de contaminación, y el polvo podría desencadenar afecciones respiratorias tipo alergias estacionales. También las personas vulnerables o con condiciones como asma y efisema podrían sufrir irritación respiratoria

Zonas más afectadas

En particular, zonas de Texas se espera que registren niveles de aire no saludables hoy y mañana.

Areas de Oklahoma, Kansas y Nebraska también se verían afectadas.

El movimiento del polvo del Sahara es un fenómeno normal que se reporta cada año. Pero, en esta ocasión, se trata del más denso de los últimos 50 años, de acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EEUU (NOAA).

Debido a la inclemencia de los vientos alisios, el material es propenso a que cruce el Atlántico y recorra más de 10,000 kilómetros adicionales.

Las partículas, que nada más para llegar al Caribe tienen que viajar unos 50,000 kilómetros, contribuyen a que se regulan las temperaturas de la Tierra y a frenar la intensidad de los ciclones en el Caribe.

Imágenes de satélite del planeta tomadas por CIRA muestran cómo las nubes están siendo cubiertas de un color marrón por el polvo del Sahara, lo que altera considerablemente la imagen mayormente azul y blanca del globo.

This afternoon's view of Saharan dust, arriving in the Gulf of Mexico. pic.twitter.com/Bvy42m4jWc

— CIRA (@CIRA_CSU) June 24, 2020