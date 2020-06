¿Qué dice de ti tu corte de pelo? Tu peinado cuenta tu historia

Contenido Patrocinado

A lo largo de nuestra vida, nuestro pelo habla por nosotros. Lo usamos para contarle al mundo quiénes somos y qué queremos decir. Pero con mucha frecuencia, las mujeres y los hombres son juzgados si su pelo no se ajusta a las reglas y expectativas (muchas anticuadas) que la sociedad tiene con respecto a cómo debemos usarlo. ¿Por qué aún extraña el pelo corto en las mujeres?, ¿por qué un hombre ejecutivo siente presión para no dejarse el pelo largo?, ¿las canas siempre nos hacen ver mal?

Pantene, una de las marcas líderes en el cuidado del pelo, siempre ha establecido estándares de belleza sobre qué se considera un pelo hermoso. Hoy, la marca continúa redefiniendo expectativas de belleza con su campaña “Un pelo Pantene lo dice todo”, creada para defender con orgullo la inclusión, la individualidad y la autoexpresión, apoyando a las personas en su transición hacia el empoderamiento personal.

“Un pelo Pantene” es un pelo fuerte y saludable, en hombres y mujeres. Cada cabeza, rizo, onda, hebra es un pelo Pantene que puede decir lo que quieras decir con él, sin importar lo que la sociedad diga o considere apropiado.

El pelo puede decir muchísimo sobre quiénes somos. Tenemos la misión de desafiar los prejuicios y promover un nuevo estándar de lo que se considera un pelo increíble… un pelo que se define solo por la persona que lo usa.

Nos inspiran las historias de las personas que usan su cabello como un medio para expresarse y para contarle su verdad al mundo. Sigue leyendo y verás que romper la norma puede liberar un gran potencial.

Un corte de pelo corto ES un corte de pelo para mujeres

Los peinados largos y fluidos generalmente se ven como el estándar de belleza para las mujeres. Entonces, ¿cómo reaccionó la gente cuando Delfina decidió dar el gran salto y usar su pelo corto?

“Cuando me corté el pelo por primera vez, la sociedad básicamente me decía que no iba a encontrar trabajo con este pelo. Me decían que mi corte de pelo era para hombres y no para mujeres. Pero para mí, mi pelo tiene que ver con la feminidad, porque creo que la feminidad tiene que ver con la fuerza. Mi pelo expresa justamente eso. Soy una mujer fuerte y mi pelo le dice a la gente que tengo la libertad de ser quien soy”.

Orgulloso de llevar el pelo largo

Omar, futuro ingeniero, decidió no seguir la norma y se dejó crecer el pelo hasta tenerlo largo. Y sí, se enfrentó a una reacción negativa.

“La sociedad me dice que mi pelo no es lo suficientemente viril, y la gente tiene problemas para aceptarlo, especialmente en situaciones de trabajo. La gente piensa que mi pelo es demasiado femenino, y que no puedo ser un ingeniero con un pelo así. Pero mi pelo dice: ‘Mírame’. Dice: ‘Esto es lo que soy y estoy orgulloso de eso'”.

Las canas pueden ser bellas

Paula estaba decidida a desafiar la norma con su look de pelo largo. Lo logró al elegir un abundante gris natural, con un largo mucho mayor que el que usa la mayoría de las mujeres de su edad.

“Toda mi vida estaba cambiando, así que también quise cambiar mi pelo. Todo el mundo tenía algo para decir, pero me mantuve firme en mi decisión. Uno tiene que hacer lo que le parece correcto, no para su edad, sino para su vida. No importa lo que digan los demás. Mi pelo largo y gris en realidad me hizo avanzar, me dio coraje para mi carrera y para mi vida. Mi pelo dice: ¡El mundo ha cambiado! Puedo usar el pelo como lo desee. Este look le dice al mundo que puedo lograr lo que quiera. ¡Y así es!”

Un pelo “largo y clásico” aún puede romper el molde

Marcela usa su cabello largo y con un estilo clásico. Pero todos los días, demuestra que no quiere tener ninguna relación con lo que se considera “normal”. Para ella, el pelo es una forma de expresar lo que significa ser una mujer poderosa.

“Considero que el pelo es como la línea de vida entre lo que está adentro y lo que está afuera. Mi pelo me da la fortaleza para ser quien soy hoy. Y con cada centímetro que crece mi pelo, la mujer interior también crece. Mi pelo le dice al mundo: ‘Para mí todos podemos lograr nuestros sueños. Solo tienes que creer en quién eres'”.