Queens: Discapacitado armado con espada de samurai murió tras ser controlado por NYPD con táser; familia denuncia abuso

George Zapantis, un hombre de 29 años con enfermedad mental que enfrentó a la policía vestido de gladiador y empuñando una espada de samurai, sufrió un ataque cardíaco fatal cuando los agentes usaron un Taser (pistola eléctrica) al llegar a su casa en Queens (NYC), el domingo.

El hombre aterrorizado llamó a su madre y le dijo que la policía estaba en la puerta; fue su última conversación con ella antes de morir, dijo la señora Athanasia Zapantis a Pix11.

El domingo, la policía respondió a la casa en Whitstone después de recibir una llamada de un vecino sobre un hombre armado. Al llegar, encontraron a Zapantis en el sótano con una espada. Cuando ignoró las órdenes de los oficiales y se acercó a la policía con la espada todavía en la mano, los oficiales desplegaron sus Tasers.

La madre del occiso dijo que los oficiales rompieron la entrada de su puerta y cree que forzaron el acceso para llegar a su hijo.

El joven de 29 años tenía problemas de salud mental y era bipolar. Su madre dijo que él la llamó cuando los oficiales tocaron a su puerta.

“Me dijo: ’Mami, tienes que volver a casa ahora mismo, veo a muchos policías afuera’”, dijo la señora. “Le dije: ‘George, estoy trabajando, bebé, ¿cómo voy a dejar mi trabajo?'”.

Un amigo cercano de la familia fue a verlo. Cuando llegó, Zapantis ya estaba en el suelo y los paramédicos intentaban revivirlo.

A pesar de sus problemas de salud mental, Zapantis ayudaba a su madre a cuidar a su hermana discapacitada de 33 años. “Se preocupaba por la familia, era bueno con todos”, lamenta la señora.

Una página ha sido creada en GoFundMe para ayudar a la familia en su memoria.

