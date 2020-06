Triste revelación: Tiffany Haddish perdió parte de su ‘alma’ tras ser violada

Por un tiempo solo quería venganza

La actriz Tiffany Haddish prefiere no dar demasiados detalles sobre la experiencia tan traumática que sufrió cuando solo tenía 17 años, una agresión sexual a manos de un cadete de la policía que, como ha ocurrido en numerosas ocasiones y, especialmente, en el seno de la comunidad negra, quedó impune.

Sin embargo, la intérprete ha querido sincerarse ahora sobre la forma en que sintió que había perdido su inocencia y “parte” de su “alma” tras la violación, además de revelar que, en los años siguientes, mantuvo sucesivas relaciones con agentes de policía y otros funcionarios con el fin, al menos desde la perspectiva que le aporta ahora el paso del tiempo, de buscar “venganza”.

“Salí con un oficial de policía, con un abogado, hasta con un juez. Tuve citas con un montón de gente y creía que me querrían, que me ayudarían en mi cruzada por la justicia, que me ayudarían a vengarme. Y luego me di cuenta de que las cosas no funcionaban así”, ha explicado la artista.

“Nadie me ayudó en realidad, y creo que ese momento perdí parte de mi alma. Luego empecé a ser consciente de que la verdadera venganza reside en tu éxito y en la manera en que te sobrepones a las adversidades”, ha añadido en su conversación con el podcast ‘Hustling with Vivica A. Fox’.

La humorista y estrella del cine de comedia ha reconocido que sus contratiempos le llevaron a forjarse una idea sobre el sexo y el amor completamente errónea y que, afortunadamente, fue desapareciendo progresivamente. A ello no ayudó, evidentemente, el hecho de que se sintiera totalmente “desprotegida” y desamparada por el sistema de justicia estadounidense.

