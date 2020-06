Adicto al sexo demanda a plataforma de juego Twitch porque “hay muchas mujeres con poca ropa”

Twitch es una plataforma que ofrece un servicio de Streaming de video en vivo propiedad de Amazon

Un adicto al sexo está demandando a Twitch por $ 25 millones de dólares, alegando que en la plataforma hay demasiadas jugadoras “con poca ropa”.

Erik Estavillo, de San Francisco, ha afirmado que estas jugadoras le han hecho masturbarse a tal extremo que terminó lastimándose el pene.

Según la denuncia, presentada en el Tribunal Superior del Condado de Santa Clara el pasado 15 de junio, Estavillo sigue a 786 jugadoras, pero a ningún jugador masculino. Su lista de mujeres en la plataforma de juego continúa expandiéndose debido a que, aparentemente, tiene un control muy limitado sobre su adicción al sexo.

Según la demanda, Twitch está exacerbando aún más la adicción al sexo de Estavillo.

No hay forma de que el demandante filtre las transmisiones que le gustaría ver en función del género, masculino o femenino, por lo tanto, el demandante tiene que elegir un juego y la categoría para ver, pero no puede filtrar para no ver mujeres.

Además de los daños, Estavillo solicitó a la corte que emita una prohibición inmediata y permanente de varias participantes femeninas, incluidas la YouTuber australiana Loserfruit, Pink_Sparkles, MizzyRose y SashaGray.

La demanda detalla cómo Estavillo se lastimó a sí mismo mientras usaba un juguete sexual eléctrico y vibrante para masturbarse mientras miraba a las mujeres conectadas al canal.

Como resultado de esto, Estavillo comenzó a usar el dispositivo todos los días”, lo que provocó enrojecimiento e infección leve. Para evitar la “necrosis”, se informó que Estavillo no tuvo más remedio que usar un ungüento antibiótico.

Además, Estavillo afirmó haber sufrido irritación ocular por permanecer despierto durante horas mirando a las jugadoras. Afirmó que también una vez terminó eyaculando en el monitor de su computadora, lo que provocó un corto circuito y provocó un incendio que le dejó sin corriente eléctrica.

Según informa Kotaku, Estavillo ha intentado demandar a Nintendo, Microsoft y Sony dos veces, sin éxito por el momento.

Un portavoz de Twitch, empresa subsidiaria de Amazon, ha desestimado la acción legal por considerarla “frívola”, describiendo el caso de Estavillo como “absolutamente sin sentido”.