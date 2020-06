Chiquis Rivera: A falta de Lorenzo mira quién le realizó una fiesta sorpresa en su cumple

View this post on Instagram

CHIQUIS AL BORDE DEL DIVORCIO PORQUE SE CANSÓ DE PAGAR LAS CUENTAS DE SU MATRIMONIO!! Una fuente cercana a la pareja dijo que la cantante no baja de mantenido y flojo a su esposo. Luego de que hace unas semanas se desatara el rumor de que #ChiquisRivera y su esposo #LorenzoMendez estaban pasando por una crisis matrimonial y que días después el ex integrante de La Original #BandaElLimon confirmara que sí había problemas con su famosa esposa, y ahora una persona que ha vivido de cerca todo este proceso confesó que la hija de “La Diva de la Banda” terminó por hartarse de su marido, pues entre otras cosas, es ella quien más trabaja, quien más se preocupa por salir adelante y siente que Lorenzo terminó siendo un mantenido. Y TÚ QUE OPINAS? Tu Equipo #ChismeNoLike #elisaberistain #javierceriani #StoriesNewsByClauKosters @ClaudiaKosters1