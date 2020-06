COVID-19: OMS planea “vacunas para todos” a fines de 2021

Lo último sobre COVID-19

En el mundo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció el viernes 26 de junio en una conferencia de prensa virtual que planea entregar alrededor de 2 mil millones de dosis de una vacuna contra el coronavirus a personas de todo el mundo para fines de 2021.

Según la OMS, se comprarán mil millones de esas dosis para países de bajos y medianos ingresos.

Este nuevo objetivo es parte del programa Access to COVID-19 de la OMS, que se lanzó en abril para reunir a gobiernos, grupos de salud, científicos, empresas y filántropos para apoyar los esfuerzos para poner fin a la pandemia de coronavirus.

El programa tiene cuatro pilares centrados en pruebas, tratamientos, vacunas y sistemas de salud de Covid-19.

Por el momento, las potenciales vacunas para prevenir contraer el nuevo coronavirus están en fase de ensayo clínico y todavía ninguna de estas investigaciones ha arrojado resultados definitivos.

En los Estados Unidos



Entre el 23 y el 24 de junio, California informó 7,000 nuevos casos de COVID-19, y Texas y Florida, 5,000.

En Texas, Houston es la ciudad con un mal pronóstico: la que pronto presente más casos en el país con números diarios de cuatro dígitos para el 4 de julio.

Florida, Texas y California representan el 27.4% de los 328 millones de personas que viven en los Estados Unidos, según las últimas estimaciones de la Oficina del Censo.

En California, el estado más poblado de la nación, el gobernador Gavin Newsom suplicó a los residentes que pensaran en los demás y que usaran máscaras, respetaran el distanciamiento social y se lavaran las manos con frecuencia.

En Florida y Texas, el liderazgo olítico tardó en tomar medidas de cuarentena y no estimuló tempranas medidas de protección.

Para los epidemiólogos, el escenario puede llegar a ser “apocalíptico”.

COVID en el aire

Delta Air Lines informó que en la empresa, que tiene 90,000 empleados en todo el mundo, 500 dieron positivos para COVID y dos murieron por la enfermedad.

La aerolínea dijo que agregaron más espacio, superficies limpias e introdujeron un servicio más seguro que incluye el requisito de que todos los empleados y clientes usen mascarillas, según un comunicado de Joseph Warpinski, vocero de la aerolínea .

En Latinoamérica y el Caribe

Con los casos aumentando drásticamente en la región, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) dijo en una charla con periodistas que Latinoamérica es ahora el epicentro de la pandemia de COVID-19.

Brasil es el país más afectado, y epidemiólogos dicen que en julio, el número de muertes podría sobrepasar a los de los Estados Unidos (más de 121,000 al 24 de junio).

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se ha encargado de manera sistemática de menospreciar la gravedad de la epidemia, comparando al coronavirus con un “simple resfrío”.

En México, otro de los países de la región en donde los casos diarios están aumentando dramáticamente, el presidente José Manuel López Obrador ha sugerido que el riesgo de coronavirus está vinculado a la moral de una persona.

“No mentir, no robar, no traicionar, eso ayuda mucho a no contraer coronavirus”, dijo recientemente a los periodistas. Hasta ahora, el país ya ha sufrido tres veces más muertes de las que los funcionarios predijeron por primera vez.

Las consecuencias de este retraso en la reacción se están viendo ahora, dijo la OPS.

Un nuevo informe del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas alertó sobre una grave consecuencia socioeconómica de COVID-19: 16 millones de personas en la región están al borde del hambre por la crisis que ha generado la pandemia.

El informe indica que el número de personas que pasan hambre se elevará de 3.4 millones a casi 14 millones en el curso de 2020.

Y esta ola de hambre está afectando especialmente a las áreas megaurbanas, en donde ya el 17% de la población tiene una sola comida al día.

El 69% de los hogares en Latinoamérica y el Caribe se han visto afectados económicamente por la pandemia.

En Europa

Las ligas de fútbol europeas, entre ellas las de Alemania, el Reino Unido y España, han vuelto a la cancha para jugar sus torneos habituales en esta época del año, pero con un detalle muy significativo: sin fanáticos gritando desde las gradas.

Los jugadores que están en el banco, los técnicos y el personal tienen máscaras faciales. Y los festejos luego de un gol ya no son tan intensos y llenos de abrazos.

En los Estados Unidos y el resto del continente todavía no se ha decidido cuándo reabren las canchas y solo se permite el ingreso de los jugadores para que practiquen individualmente.

Máscaras sí o sí

Nuevos estudios afirman que si todas las peronas usaran máscaras en público, eso podría ser suficiente para prevenir una segunda ola de infecciones y más casos de COVID-19.

Aunque la gente ha adquirido masivamente este nuevo hábito, todavía hay muchos que se reusan a usar los tapabocas.

Dos estudios de las universidades de Cambridge y Greenwich en el Reino Unido concluyeron que esta simple medida de salud pública es eficaz en sí misma, sin necesidad de volver a las cuarentenas estrictas.

Johns Hopkins University creó un mapa de casos , casi en tiempo real, que también puedes ver y seguir aquí: