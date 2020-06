“¿Qué culpa tengo de que Dios me bendiga?”: Pastor causa polémica por posar al lado de un Ferrari y de otros autos de lujo

View this post on Instagram

#SINCERICIDIO Ya hacía mucho tiempo que no le “daba de comer a los fariseos” (¡Los pobres ya se habían quedado sin argumentos, y eso no es justo!) pero aún así, debo contar el testimonio. ¡Cuando afirmo que Dios bendice extravagantemente, no exagero! El fin de semana, alguien me sembró esta máquina y me lo trajo hasta la puerta de River Arena. Antes que los dadores de los bienes ajenos digan: “Dáselo a los pobres”, aclaro que ya la volví a sembrar; para que se transforme en bendición para otra gente. El punto es que cuanto más doy, más Dios me vuelve a dar. ¡Toda mi vida ha sido así! Me desprendo de lo que Dios me da, y El me vuelve a dar más. ¿Qué culpa tengo que Dios me bendiga tanto y que El sea fiel a sus promesas? . PD para religiosos: Ya la volví a sembrar. Ya la volví a sembrar. Ya la volví a sembrar. Jaja, por si no quedó claro.