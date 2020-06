“Soy un condenado a muerte”: La triste súplica de un paciente con coronavirus de ser tratado con plasma

La familia de este hombre afirman que le negaron hacerle este tratamiento por no ser una persona influyente y con recursos económicos

En algunas partes del mundo, los médicos han experimentado tratar a pacientes de coronavirus con plasma de personas que han logrado vencer a esta enfermedad.

Pese a que este método pareciera ser una gran luz para los enfermos, desafortunadamente no puede aplicarse en todo los casos y esto ha provocado que algunas personas divulguen en redes sociales que es un tratamiento que solo es usado para “gente rica e importante”.

Eso es lo que cree una joven de Argentina llamada Noelia Gómez, quien en Facebook compartió un video grabado por su propio padre, el cual está internado en el hospital de Santojanni por haber dado positivo a covid-19, y cuya salud pende de un hilo al padecer asma.

El hombre se llama Oscar Alfredo Gómez y a través de este video suplica para que puedan hacerle una donación de plasma, ya que algunos trabajadores del hospital en el que se encuentra se han negado a darle dicho tratamiento, pues le dicen que “no es para gente como él”.

En el video se puede ver a Óscar Alfredo Gómez con un respirador de oxígeno y cubrebocas, los cuales se retiró para poder dar su mensaje y pedir apoyo.

“Hoy me enteré de que soy un condenado a muerte. Tengo coronavirus. Pregunté a diferentes enfermeros y doctores sobre el plasma que salva vidas. Me dijeron que en este hospital no se usa. Uno, como disculpándose, me dijo: ‘No es para nosotros, es para otro tipo de gente. Guardan y usan el plasma para políticos y ricos”, dijo con dificultad para respirar.

“Yo sé que voy a morir, cada vez estoy peor”, afirmó Óscar, quien tiene la esperanza de conseguir la donación de plasma para poder sobrevivir.

Autoridades niegan que el plasma sea para personas ricas e influyentes

Nora Etchenique, directora del Instituto de Hemoterapia de Buenos Aires, aclaró que lo declarado por el señor Gómez y su familia es completamente falso, ya que lo primero que se debe aclarar es que el plasma es un tratamiento experimental y además, no todos están en condiciones para recibirlo.