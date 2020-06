Tatiana toma el sol en su jardín, luciendo un traje de baño con estampado de cebra

View this post on Instagram

Recuerda que si no te mueves , te oxidas . El ejercicio mantiene fresca la mente y despejados tus pensamientos 🙏✨ #StaySafe #QuedateEnCasa #Cuarentena #YoMeQuedoEnCasa #Ejercicio #YoPuedo #chicasdehoy #noestacionarse #meamomecuido