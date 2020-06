¿Se puede predecir el sexo de un bebé con el calendario lunar?

Una manera interesante de adivinar si un bebé es niño o niño es a través del calendario lunar

El embarazo es una de las etapas más maravillosas de la vida y cuando se atraviesa por este hermoso periodo, lo que más intriga a los padres es saber el sexo de su bebé. Por supuesto existen métodos científicos que nos aseguran si será niño o niña, pero hay maneras muy interesantes de adivinar su género, una de ellas es a través del calendario lunar.

¿Qué es el calendario lunar?

El calendario lunar es aquel que se elabora a partir de las fases que nuestro satélite natural presenta a lo largo de un año. El período comprendido entre dos momentos en que la luna se halla exactamente en la misma fase se le conoce como ‘mes lunar’; es decir de luna nueva a luna nueva. Partiendo de esa base, se pueden predecir acontecimientos futuros, como el sexo de nuestro próximo hija o hijo.

Cómo saber el sexo del bebé con la luna

Lo primero que debemos tener a la mano es un calendario lunar y corresponderlo al día exacto que se concibió el bebé para saber en qué fase se encontraba la luna en ese momento. Este paso quizá sea el más complejo, si es que no sabes el día en que quedaron embarazados, por lo demás es algo bastante sencillo.

Una vez que se tenga la fecha y la fase lunar hay que saber que dos de ellas darán como resultado niño y las otras dos, niña. De esta manera, si la concepción coincidió con la luna nueva o cuarto creciente es probable que sea varón, pero se corresponde a cuarto menguante o luna llena podría ser una nena.

Cabe destacar que este método no es 100 por ciento fiable, pero no deja de ser interesante y no pierdes nada con intentarlo y tratar de sorprender a tu ginecólogo.

Te puede interesar: ¿Cómo se relaciona cada fase de la Luna con las emociones?