Jessica Carrillo ya eligió el nombre de su bebé y no fue una decisión nada fácil

MATÍAS estamos ansiosos de conocerte y tenerte en nuestros brazos 💙👶🏻🍼 Tu papi @angelesraul y yo te amamos desde el momento que supimos que llegarías a nuestras vidas para alegrarnos, y si también para no dejarnos dormir, para quizá darnos dolores de cabeza, angustias, pero eso no importa porque todo el amor que tenemos para ti, y que sabemos tú también nos darás, lo recompensará todo. Te amamos hijo @matiasrangeles • • Gracias @guillefilms por las hermosas fotos, que verán en su totalidad en @unnuevodia