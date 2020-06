Trump tuvo que borrar video donde simpatizante grita: “¡Poder blanco!”

El presidente Donald Trump tuvo que borrar un video que retuiteó, donde se escucha a uno de sus simpatizantes gritar: “¡Poder blanco!”.

La subsecretaria de Prensa de la Casa Blanca, Judd Deere, justificó al mandatario sobre las imágenes que se volvieron virales en Twitter, al afirmar que “no escuchó la declaración” del hombre mayor sobre la superioridad blanca.

Sin embargo, el presidente borró el tuit donde también criticó a los “demócratas radicales” y afirmó que Joe Biden estaba acabado.

“El presidente Trump es un gran admirador de The Villages”, afirmó Deere. “No escuchó la única declaración hecha en el video. Lo que sí vio fue un tremendo entusiasmo de sus muchos seguidores”.

The Villages es un barrio en Florida habitado por adultos mayores retirados.

“Gracias a las extraordinaria gente de The Villages”, expresó. “Los radicales izquierdistas de los demócratas que no hacen nada caeran este otoño. El corrupto de Joe (Biden) está perdido. ¡Nos vemos pronto!”.

El video borrado por el presidente fue compartido la cuenta “Fifty Shades of Whey” suma más de cinco millones de reproducciones y muestra una protesta contra el presidente Trump y la respuesta de los seguidores del republicano.

El senador republicano Tim Scott (Carolina del Sur), calificó la publicación del mandatario como “indefendible”.

“No debería haber retuiteado”, dijo Scott en CNN el domingo por la mañana.

