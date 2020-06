4 formas creativas de usar el apio, la verdura más aburrida en tu refrigerador

View this post on Instagram

¡No dejes la dieta para MAÑANA y prepara esta sopa de col DETOX! 🥬🥕 👤 PORCIONES: 6 📝 INGREDIENTES: – 2 cdas de aceite de oliva – 1/4 de taza de cebolla picada – 1 cda de ajo picado – 1/2 taza de apio picado – 1/2 taza de pimiento verde en cubitos – 1/2 taza de zanahoria en cubitos – 2 tazas de col en tiritas – 1/2 taza de jitomate en cubitos – 1 taza de champiñón fileteado – 8 tazas de caldo de pollo – al gusto de sal y pimienta – al gusto de cilantro para decorar PREPARACIÓN: 1. Calienta una cacerola a fuego medio con el aceite, cocina la cebolla, el ajo, el apio, el pimiento verde, zanahoria y la col. Cocina por 5 minutos. 2. Agrega el jitomate y los champiñones, cocina unos minutos y vierte el caldo de pollo, sazona con sal y pimienta, cocina por 20 minutos a fuego medio. 3. Sirve caliente en un plato hondo y decora con cilantro. • • • #kiwilimon #detoxsoup #recetassaludables #dietasana #veggiesoup #meatlessmonday #meatlessmeals #healthyeating