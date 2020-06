Marjorie de Sousa ahora quiere sacarle la patria potestad de Matías a Julián Gil y así reacciona él

De ganar, el presentador de 'República Deportiva' podría perder todos los derechos como papá

Se acabó el silencio en la guerra entre Marjorie de Sousa y Julián Gil por el hijo que tuvieron juntos: Matías Gil. Ahora la actriz pide la patria potestad completa del niño y el actor reacciona acusándola de usar sus influencias para lograrlo.

Desde hace más de 3 años, casi la edad del niño, Marjorie y Julián están en una guerra, con algunos silencios, pero sin tregua, en especial de parte de la actriz quien le ha exigido desde una manutención altísima, hasta que Gil vea al niño en un centro de convivencia, o con supervisión de una enfermera o alguien de su lado y ahora exige la pérdida de la patria potestad a su nombre.

Aunque la demanda la entabló en agosto del año pasado, recién Gil fue notificado en enero de este año. Este domingo se hizo público a la prensa, mediante un comunicado que envío a los medios el equipo de Marjorie de Sousa diciendo lo siguiente:

“Esta es la decisión más difícil que he tenido que tomar en mi vida. Pero, como madre, estoy obligada a enfrentar estas triste situación con el único objetivo de proteger los derechos de mi hijo Matías. En los hechos, mi hijo y yo seguimos siendo rehenes de una estrategia legal y mediática, misma que responde a intereses oscuros que en ningún momento han considerado en bienestar de mi hijo. A pesar de que ya existe una sentencia que establece con claridad los derechos de Matías, esta ha sido apelada manteniendo nuestras vidas en pausa. Necesitamos romper, de una vez por todas, en círculo de chantaje y manipulación”, estas son partes de las palabras de Marjorie de Sousa en el comunicado enviado el domingo a los medios.

En este escrito, Marjorie no hace énfasis en que solicitó la pérdida de la patria potestad de Julián Gil sobre Matías y con ello la pérdida de todos los derechos sobre el menor, sino que lo que muestra es que ni el actor ni su abogado se presentaron a la audiencia o se manifestaron sobre el caso, por lo que el juez no declaró en ‘rebeldía’.

¿Qué significa ‘declarado en rebeldía’? Que si no responde a la demanda, podría perderla simplemente por ese hecho, y quien demanda, en este caso Marjorie de Sousa, ganarle con lo cual solo ella tendría derechos sobre el hijo de ambos.

Tal como lo prometió, durante más de un año Julián no volvió a hablar de esta guerra por su hijo, ni de por qué no lo veía o que sí seguía pagando la manutención pese a que ya no tiene contrato con Televisa, ni siquiera el por qué había decidido no volver a México.

Luego de que se hiciera público el comunicado, a través de Instagram, el actor y presentador rompió el silencio. Confesó sentirse nervioso, abrumado, frustrado y sin entender qué más pretende su ex. Calificó del escrito más absurdo que leyó en su vida con respecto al comunicado, y adelantó que lo más seguro que ella gane y él se quede sin derechos sobre el niño al cual lleve casi 2 años sin poder ver.

Julián volvió a decir que su ex tiene un ‘padrino’ que la ayuda, que tiene poder sobre la justicia mexicana a la que calificó de corrupta, y que todo lo que se proponga lo conseguirá simplemente por eso.

Gil fue más allá y por primera vez explicó por qué no ha vuelto a México, y por qué ya no está trabajando allá… La razón sería las amenazas de muerte que dice haber recibido, y que aunque es un país que ama y considera su hogar, se tuvo que mudar por seguridad.

El actor también aseguró que aunque le quiten la patria potestad y quizás hasta su apellido al niño, por sus venas corre su sangre y que eso nunca se lo van a poder quitar a Matías. Aseguró que todos estos videos los está haciendo como documento para cuando el niño crezca conozca la verdad de ese lado de su familia.

Y anticipó que su hermana, Patricia, desde este lunes, escribirá un diario en donde se reflejará todo lo que sucedió, sucede y sucederá para cuando Matías tenga una edad en que desee buscarlo, sepa su verdad y sepa que lo único que él hizo fue pelear por estar junto a su hijo.

Aunque esta vez se hizo de manera legal, no es la primera vez que, Alma Pellón, abogada de Marjorie, amenaza con quitarle la patria potestad a Gil. De hecho en el 2017 cuando Julián solicitó una prueba de ADN, ella aseguró que si daba positivo se arriesgaba a perderlo todo.

