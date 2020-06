Pilar Rubio no para y posa en bikini a unos cuantos días de dar a luz

La esposa de Sergio Ramos espera la llegada de su cuarto hijo

A la presentadora Pilar Rubio, esposa de Sergio Ramos, le queda cada vez menos para dar la bienvenida a su cuarto hijo, pero eso no significa que no pueda o no tenga tiempo libre para dedicar su atención a algunos de sus compromisos profesionales, como el de promocionar la favorecedora línea de bikinis y trajes de baño que ha diseñado en colaboración con la firma de lencería Selmark.

Tanto es así, que la colaboradora del programa ‘El Hormiguero’ ha reaparecido a lo grande en su cuenta de Instagram presumiendo, por un lado, de la impresionante figura que luce en la recta final de su período de gestación, pero sobre todo del conjunto tan sensual y colorido que presume y que forma parte de su nueva colección.

La ex reportera no ha necesitado más que unos cuantos emojis de corazones rojos, soles y la figura de una mujer embarazada, para describir una foto que, como era de esperar dada su naturaleza, le ha valido un sinfín de elogios tanto por su físico como por su sentido de la moda, en el que siempre han tenido cabida propuestas clásicas y unas un poco más atrevidas.

A mediados de la semana pasada, la también intérprete volvía a dejar patente que, cuando no se encuentra trabajando de un modo u otro, ocupa buena parte de su día al cuidado de los suyos, relajándose lo máximo posible y, por supuesto, contando los días que faltan antes de recibir a la futura criatura, de la que el matrimonio ya conoce su sexo.

“Aunque ahora con la tripa es un poco más complicado, Álex siempre encuentra hueco para echarse la siesta y a mí no hay nada que me guste más que tenerle en mis brazos”, escribía Pilar en su espacio personal junto a una imagen de su todavía benjamín Alejandro descansando plácidamente sobre su barriguita.