Rescatan en Tennessee a bebé que vivía encerrado en una jaula entre heces y cucarachas

En las últimas horas se volvió viral un video compartido por un usuario de Twitter, el cual es parte de un reportaje realizado por la cadena Fox de Nashville, en Tennesse, acerca del rescate de un bebé de 18 meses, el cual vivía en condiciones deplorables.

En el video se narra el momento en el que la policía del condado de Henry ingresa a una casa en donde un vecino había reportado anteriormente que la pareja que vivía en ella maltrataba a su bebé.

Watch what happened at 0:39 in @FOXNashville's broadcast: Child rescued from dog cage in Henry County, sheriff's office says. https://t.co/sXSbLzMSAnhttps://t.co/qd5Z2nswHV

— TRISH (@Patrici90673224) June 26, 2020