VIDEO: La pareja que apuntó con rifle y pistola desde su mansión a manifestantes pacíficos se vuelve viral como ‘Ken’ y ‘Karen’

Mark y Patricia McCloskey salieron de su mansión en la zona de Forest Park, St. Louis, alrededor de las 6:00 p.m., cuando un grupo de manifestantes realizaba una protesta pacífica contra el racismo y la brutalidad policial.

La pareja no mostró empatía alguna a la movilización, al contrario apuntó a los manifestantes con un rifle de asalto AR-15 y una pistola.

A couple has come out of their house and is pointing guns at protesters in their neighborhood #StLouis #lydakrewson pic.twitter.com/ZJ8a553PAU

La llamada Mansión Niemann fue “protegida” por los McCloskey, quienes fueron nombrados como “Ken” y “Karen” en redes sociales, en referencia a personas blancas consideradas racistas.

Los manifestantes se dirigían a la casa de la alcaldesa Lyda Krewson, para exigir su renuncia después de que ella dio a conocer los nombres y direcciones de los residentes que habían sugerido que el Departamento de Policía desapareciera.

Los espososo que saltaron a la infamia por su reacción son abogados de lesiones personales y dirigen McCloskey Law Center.

En Twitter hay diversas reacciones, varias de ellas burlas por la forma de actuar del par, incluso algunos piden su arresto.

Arrest these two wreckless souls: Mark and Patricia McCloskey. You know they would be booked if any other color/race. @FBIStLouis @@stlcountypd #StLouis https://t.co/py9rNcZAlU pic.twitter.com/ZpYMssKiMh

— 𝙼𝚊𝚛𝚒𝚜𝚊 𝚂𝚌𝚑𝚎𝚒𝚗𝚏𝚎𝚕𝚍 (@marisaschein) June 29, 2020