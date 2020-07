Bisonte ataca a mujer de 72 años que quería tomarle una foto en parque Yellowstone

La vida salvaje no anda con rodeos.

Una mujer de California se encuentra hospitalizada después de ser atacada por un bisonte en el Parque Nacional de Yellowstone (Idaho), según información del Servicio Nacional de Parques de Estados Unidos (NPS).

De acuerdo con la información, la mujer de 72 años se acercó a unos 10 pies del animal para tomarle una foto. El bisonte embistió a la visitante en repetidas ocasiones.

La mujer, que no fue identificada, fue aerotransportada al Eastern Idaho Regional Medical Center. Su condición es incierta.

Este es el segundo ataque de bisonte desde que Yellowstone reabrió en mayo. Funcionarios de parques volvieron a advertir sobre los peligros en las interacciones con animales salvajes.

Woman gored after approaching bison in Yellowstone National Park; Always stay more than 25 yards away from bison – Yellowstone National Park (U.S. National Park Service) https://t.co/08XSibxsCT

