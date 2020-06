“Jesucristo” volvió y fue arrestado desnudo en parque de Nueva York

Matthew Mishefski, un hombre autista de 25 años que se hace llamar “Hijo de Dios Señor Salvador Jesucristo”, fue detenido en el Washington Square Park de NYC el domingo por la mañana, menos de 12 horas después de que lo arrestaron por pelear desnudo en la fuente del parque.

Mishefski, quien había estado viviendo en ese parque del Village desde el mes pasado, fue detenido y transportado al Hospital Beth Israel, dijo el domingo el FDNY.

“(Estaba) de vuelta en la fuente y decidió caminar desnudo de nuevo”, dijo a New York Post Gerry DeWitt, un anciano residente del vecindario. “Comenzó a hacer cosas desagradables con sus manos, tocándose. Ese niño necesita ayuda”.

Mishefski había estado viviendo en la fuente vacía durante semanas, en medio de las protestas raciales allí escenificadas y se negó a irse a pesar de las súplicas de los trabajadores del Departamento de Parques y los coordinadores de asistencia a personas sin hogar.

Había acumulado una colección de artículos, incluido un sillón reclinable rosado, varias sillas, una mesa y una sombrilla de playa, que los trabajadores de la ciudad retiraron.

Primero, los policías lo detuvieron sin cargos alrededor de las 9:30 p.m. del sábado después de entrar en una pelea con dos hombres semi vestidos. Fue llevado en ambulancia al Mt. Sinai Hospital, pero ya estaba de vuelta en el parque el domingo, cuando fue detenido por segunda vez.

“No habla con nadie a menos que lo llamen ’Jesucristo Señor Salvador”, dijo Joseph Puleo, del sindicato DC37 que representa a los oficiales de la Patrulla de Control de Parques.

Mishefski se ha identificado como un autista proveniente de Pensilvania.

Another failure of First Lady Chirlane McCray's ThriveNYC mental health initiative aka her slush fund and the NYC healthcare system. Less than 12 hours after he was busted for a naked brawl in the park’s fountain …he was back & taken into custody again.https://t.co/8sMOZI8S8N

— NYC EMS Watch (@NYCEMSwatch) June 28, 2020