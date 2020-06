La línea de tiempo de la pelea entre Julián Gil y Marjorie de Sousa

View this post on Instagram

‪. . M de maravillosa ‬ ‪A de amorosa ‬ ‪D de dulce ‬ ‪R de reina ‬ ‪E de especial ‬ ‪🌷 Feliz Día de las Madres 🌷‬ ‪@marjodsousa te queremos muchos un abrazo para ti y tu mami 🤗‬👩‍👩‍👦 Dios las bendiga .