Usando un sexy atuendo, Fabiola Guajardo se deja ver de cabeza practicando pole dance

La nueva pasión de la actriz hizo que compartiera su foto más sensual

Por muchos años, Fabiola Guajardo mantuvo su figura gracias a la práctica constante del patinaje sobre hielo; sin embargo, una nueva actividad es la que la ha mantenido ocupada en las últimas semanas, y le ha encantado.

La actriz reveló que el pole dance le apasiona, y eso se refleja en su más reciente publicación en Instagram, una foto en la que aparece de cabeza en el tubo, mientras extiende sus largas piernas.

El mensaje que acompañó la imagen de Fabiola dice: “Desde el patinaje no encontraba una actividad que me gustara tanto, que fuera la mezcla de fuerza, arte, concentración, resistencia, sensualidad… Todo mi respeto para esta disciplina!! Me encanta💕 Por mi cara parece que no estoy haciendo esfuerzo pero la vdd lo estoy dando todo hahaha”.

