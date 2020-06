Video: Se arma tremenda golpiza en bar de Arkansas por ¡no respetar la distancia social﻿!

Una violenta trifulca que acabó con las manos se desató el pasado sábado en un restaurante de Arkansas cuando una clienta sintió que otras personas estaban demasiado cerca. Sin embargo, la golpiza que siguió a la discusión hizo que estuvieran todavía más cerca.

La extraña pelea tuvo lugar en un establecimiento de Little Rock, Arkansas, llamado Saltgrass Steak House y los protagonistas fueron cuatro adultos de mediana edad que, según la policía, empezaron a intercambiar obscenidades después de que una de ellos se quejara por el distanciamiento social recomendado durante la pandemia del coronavirus.

La mujer se quejó, como se puede ver en el video de que alguien le había tosido.

Saturday night dinner at Saltgrass Steakhouse in Little Rock turned violent after one customer was upset about the lack of social distancing.

— Hunter Hoagland (@HunterHoagland) June 29, 2020