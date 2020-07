¡Borracho! Lupillo Rivera publica polémico video aparentemente pasado de copas

Lupillo Rivera causa conmoción al aparecer supuestamente en estado de ebriedad en las redes sociales

Lupillo Rivera volvió a la boca de todos, pero no precisamente por sus conflictos con su ex esposa Mayeli Alonso o su romance con Belinda. Esta vez lo que causó conmoción fue un video que publicó el mismo Lupillo en Instagram en el cual aparece aparentemente en estado de ebriedad.

Alguien le habla a Lupillo y él trata de mirar la cámara pero apenas si puede abrir los ojos, hasta tambalea la cabeza y además, le cuesta pronunciar las palabras claramente.

“Cómo andan? Nivel del alcohol en las venas del 1 al 10. Etiquétenme en sus historias si andan pisteando con mi música (sic)”, escribió Lupillo Rivera acompañado el video.

Sin embargo, ya conocemos el buen sentido del humor que tiene el hermano de la fallecida cantante Jenni Rivera, por lo que no se sabe a ciencia cierta si era parte de una broma del cantante regional mexicano o si de plano, estaba hasta el tope de tomado. Lo que sí dejó claro es que, cierto o no, no teme compartirlo con sus fanáticos. No en vano tiene en su canal de Youtube “La Cantina de Lupillo”, un espacio donde comparte recetas de tragos y mucho más.