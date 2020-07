Colapsa edificio en vecindario de Carroll Gardens en Brooklyn

Un edificio de tres pisos se desplomó la tarde del miércoles en el vecindario de Carroll Gardens en Brooklyn.

El hecho fue reportado a las 4:30 p.m. en el 348 Court Street, donde operaba el gimnasio Body Elite. El inmueble estaba desocupado, según información de medios locales. Vecinos reportaron escuchar un gran estruendo.

Por ahora no hay reporte de muertes o heridos, pero la Policía llevó a perros de rescate a la escena.

El edificio estaba sometido a reparaciones, aunque se supo que el Departamento de Edificios ordenó detener las obras el 10 de junio . Según los registros, el dueño fue multado el mes pasado por las quejas de inestabilidad.

FDNY members continue to operate on scene of a building collapse at 348 Court Street in Brooklyn. pic.twitter.com/v4QjYBXpdu

— FDNY (@FDNY) July 1, 2020