Elyfer Torres se muestra empoderada posando en ropa interior

View this post on Instagram

¡Que sueño! Estar invitada a compartir el mismo espacio con artistas que admiro y me inspiran ENORMEMENTE.♥️🙏🏼 No pude tener mejor bienvenida a LA. Estoy muy agradecida por haber vivido una noche mágica.✨ Orgullosa de ser latina y pertenecer a este sindicato. 👏🏼GRACIAS VIDA, gracias @sagaftra @sagaftraespanol #sagawards ¿Quien es tu actriz favorita? 🤭 What a dream! Being invited to share the same space with artists that I admire and that I’m HUGELY inspired by.♥️🙏🏼 I couldn’t have had a better welcoming to LA. Who’s your favorite actress? 🤭 #elyfertorres #jenniferaniston #margotrobbie