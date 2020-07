USCIS extiende plazo para trámites migratorios debido al coronavirus

En respuesta a la pandemia de coronavirus (COVID-19), los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) están extendiendo nuevamente las flexibilidades ya anunciadas el 30 de marzo.

La medida aplica a solicitantes y peticionarios que están respondiendo a trámites de:

En los casos de fecha de emisión del aviso / solicitud / decisión: la flexibilidad se aplica a los documentos anteriores si la fecha de emisión indicada en la solicitud, notificación o decisión es entre el 1 de marzo y el 11 de septiembre de 2020, inclusive.

Fecha de vencimiento de la respuesta: USCIS considerará una respuesta a las solicitudes y notificaciones anteriores recibidas dentro de los 60 días calendario posteriores a la fecha de vencimiento de la respuesta establecida en la solicitud o notificación antes de tomar cualquier medida. Antes de tomar cualquier medida, se considerará un Formulario N-336 o Formulario I-290B recibido hasta 60 días calendario a partir de la fecha de la decisión.

“Estamos adoptando varias medidas para proteger a nuestra fuerza laboral y la comunidad y para minimizar las consecuencias de inmigración para aquellos que buscan beneficios durante este tiempo”, destacó el comunicado.

“USCIS proporcionará más actualizaciones a medida que se desarrolle la situación y continuará siguiendo las pautas” de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades.

Visite uscis.gov/coronavirus para obtener actualizaciones.

In response to COVID-19, we announced flexibilities to assist applicants & petitioners responding to certain requests & filing dates (RFE, NOID, NOIT, NOIR, N-14, N-336, I-290B). This now applies to decisions issued through Sept. 11, 2020. For details: https://t.co/YcsRhxwSN2

